Esposa de Javier Cortés reporta el estado de salud del futbolista y sus hijos

View this post on Instagram

Por un 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ lleno de magia… siempre con ustedes 🖤🖤🖤🖤 @javo7c #losamo #mifamilia #pormasaventurasjuntos #siemprejuntos #los4 #milocura #mishombres #miprincesa #loquevenga