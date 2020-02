VIDEO: Konnan se venga de Psicosis y le quita la máscara

Hace algunas semanas, el ex luchador Konnan sufrió una fuerte agresión por parte del gladiador Psicosis, quien en plena vía pública abofeteó al cubano, quien decidió no contestar el golpe para no generar un conflicto mayor.

Sin embargo, ahora casi un mes después, Carlos Santiago Espadas, mejor conocido como Konnan decidió tomar venganza de aquel momento a las afueras del Frontón México y encaró a Psicosis mientras atendía una entrevista con Hugo Savinovich.

En el video se puede presenciar a un Konnan con ganas de saldar cuentas, que acompañado de dos personas más, llega directamente a agredir a Psicosis soltando una fuerte cachetada en contra del gladiador, para posteriormente mandarlo al piso con una patada y despojarlo de su máscara.

De inmediato esta venganza por parte de Konnan se volvió viral en las redes sociales y deja en suspenso en qué terminará esta rivalidad protagonizada por el ex luchador cubano y Psicosis, la cual inició ya desde hace algunos meses por temas de funciones de AAA.

