La razón por la que Chicharito no entrena con el Galaxy

El delantero mexicano, Javier ‘Chicharito’ Hernández fue fichado oficialmente con el LA Galaxy de la MLS el 21 de enero del 2020, sin embargo, no ha podido estar a las órdenes del estratega argentino, Guillermo Barros Schelotto, por culpa de la visa de trabajo.

TE RECOMENDAMOS Chivas entra en crisis tras ser goleado por Tigres en el Volcán

“Chicharito confirmó que aún no recibe la visa de trabajo lo cual le impide entrenar al parejo de sus compañeros”, indica la prensa, razón por la que no ha tenido prácticas con el primer equipo. Incluso en las fotos que comparte el equipo en redes sociales no se ha visto a Hernández trabajando ni con la pelota, algo que ya es preocupante.

El 29 de febrero comienza la MLS y lo harán ante el Houston Dynamo y Hernández está contemplado para ser el delantero estelar del equipo.

"Yo quiero jugar, quería ir a un lugar donde se me diera esa oportunidad y esa confianza, estoy feliz y encantando y ahora esperar que el visado se dé lo antes posible para en vez de estar fuera pueda estar en el campo, pero bien y muy contento", expresó a los medios tras un entrenamiento abierto del conjunto de los Ángeles.

TE RECOMENDAMOS Los mejores memes de la derrota de Chivas ante Tigres