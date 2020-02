Chicharito Hernández es un “fenómeno”: Frank de Boer

El técnico del Atlanta United de la MLS, el holandés Frank de Boer, aplaudió la llegada de Javier “Chicharito” Hernández a la liga estadounidense. Definió al delantero mexicano como un “fenómeno” y aseguró que su presencia será de utilizad para el balompié de ese país. De visita en Guadalajara, para enfrentar un amistoso ante Leones Negros, también aplaudió la inminente contratación de Rodolfo Pizarro con el Inter de Miami.

“Creo que los jugadores como ‘Pity’ (Gonzálo Martínez) es fantástico que quiera jugar en la MLS y más con nuestro club, pero también ‘Chicharito’ es un fenómeno. Será muy bueno para los jóvenes, como jugador y como profesional. Pizarro también para mí es muy buen jugador y sería fantástico que pueda fichar con un club de MLS. El nivel crecerá seguro porque cuando vas a jugar con futbolistas de calidad, sube el nivel. También para los jugadores de Estados Unidos será muy bueno”, señaló el entrenador.

También Gonzalo “Pity” Martínez, una de las máximas figura del Atlanta United, habló sobre Javier “Chicharito” Hernández. Le advirtió que la MLS no será sencilla para él, pero confía en que será un jugador importante para que la liga se reponga pronto de la salida del sueco Zlatan Ibrahimovic.

“Lamentamos la salida de Zlatan, pero se agregan otros que quizá por ahí no tienen tanto nombre como Zlatan. Son grandes jugadores, son jóvenes y harán crecer la Liga. Darle la bienvenida al ‘Chicharito’ que es un hombre importante en el futbol. Esperemos que lo disfrute, acá le va a ser difícil también, no es una Liga fácil. Ha crecido muchísimo y tiene que estar preparado al máximo para afrontar los partidos, que no son los que eran unos años atrás. Así que darle la bienvenida, creo que es un gran profesional y lo asumirá como lo pienso yo”, sentenció el ex futbolista del River Plate.

