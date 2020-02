La polémica publicación de Toni Kroos: ‘No creo que haya Amazon Prime en México’

El campeón del mundo con Alemania en 2014, Toni Kroos desató el enojo de aficionados mexicanos tras una publicación referente al documental con el que cuenta el jugador del conjunto merengue, pues mediante una sesión de preguntas y respuestas, un usuario mexicano le cuestionó cómo podría ver el documental del jugador alemán, ante lo cual con una respuesta inesperada, el ex del Bayern Múnich respondió.

“No creo que haya Amazon Prime en México. Todas las opciones aquí”, contestó con un tweet.

I dont think there is Amazon prime in mexico. All options here: https://t.co/TFrMC96nXk https://t.co/IEhKLgEjZs

— Toni Kroos (@ToniKroos) February 9, 2020