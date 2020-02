Edson Álvarez tiene problemas de adaptación en Holanda

Frank de Boer brilló con el Ajax de Holanda, como jugador y técnico. A la distancia, dirigiendo hoy al Atlanta United de la MLS, sigue al equipo con el que siempre se identificó. Ahí se encuentra un mexicano, Edson Álvarez. La expectativa era alta cuando dio el salto a Europa, pero hasta ahora le ha costado trabajo. El estratega asegura que su problema es la falta de adaptación.

“Es normal que tenga que adaptarse a cualquier otra cultura o Liga. Creo que Álvarez quizá también tiene un poco de problema con eso, pero es un muy buen jugador. Ha enseñado su nivel también en partidos importantes, ha marcado goles importantes y quizá todavía el club tiene duda si es mejor en medio campo o de central”, explicó el técnico del Atlanta United.

“Pero estoy seguro que va a demostrar en estos últimos meses de la temporada su calidad. Siempre es difícil, he visto tantas veces cuando un jugador viene a otra cultura, tiene que adaptarse. Normalmente cuesta un año y por eso no tienes que tener pánico a algo así. Ha demostrado aquí en la Liga MX y en unos partidos con Ajax que es muy buen jugador. Así que no tengo duda que puede jugar muy bien”, añadió el holandés, que este martes disputará con su equipo un duelo amistoso en el estadio Jalisco, frente a Leones Negros.

Pese a todo, Frank de Boer confía en que el mexicano despuntará para convertirse en un futbolista importante en el club holandés. “Los entrenamientos allá son muy alto nivel, así que seguro estará mejor la próxima temporada. Debemos tener paciencia con él y seguro será muy buen jugador con el Ajax”, finalizó.