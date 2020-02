Sebastián Cáceres reconoce que lega al América con falta de ritmo

El defensa uruguayo Sebastián Cáceres reconoció este lunes que aunque está en buena forma deportiva, le falta ritmo y espera tomarlo pronto para ganarse la titularidad en el América.

"Físicamente estoy bien, pero me falta ritmo", señaló el zaguero de 20 años a su llegada a la Ciudad de México para incorporarse a las Águilas del entrenador Miguel Herrera, equipo con más títulos de liga en México, con 13.

Cáceres explicó que su nuevo equipo tiene reconocimiento internacional y es un honor que la directiva se haya fijado en su futbol.

"Me sorprendió que un equipo tan grande ofertara por mí, estoy contento, voy a sumar lo más que pueda desde el lugar que sea", indicó.

Originario de Montevideo, Cáceres llega del Liverpool de su país como una promesa en la defensa. En el cuadro azulcrema coincidirá con su compatriota Federico Viñas, el delantero revelación del América en la pasada temporada, quien se reincorpora al grupo luego de participar en el Preolímpico de la Conmebol.

"Estuvimos hablando y me dijo que esto era otro mundo, no se compara con nada de Uruguay y me quedé sorprendido", aseveró.

Para ganarse el puesto de titular, Cáceres deberá echarse un pulso con jugadores reconocidos como el paraguayo Bruno Valdez, el argentino Emanuel Aguilera y los mexicanos Paul Aguilar y Jorge Sánchez, entre otros.

El América venció este domingo por 1-2 al Querétaro con dos anotaciones del colombiano Andrés Ibargüen con lo que subió al cuarto lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura con tres triunfos, un empate, una derrota y 10 puntos.

Cáceres será un buen aporte en la defensa de América que ha comenzado bien el torneo al mostrarse como la mejor de inicio del campeonato con cuatro goles en cinco partidos, de los cuales en tres no recibió anotaciones.

El próximo sábado, en la sexta jornada del Clausura, el América recibirá al Atlas, undécimo de la clasificación.