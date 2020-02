VIDEO: Revelan nuevas imágenes del accidente de Kobe Bryant

Dos semanas después del accidente aéreo que cobró la vida de Kobe Bryant, su hija Gianna y siete personas más, este lunes se dio a conocer nueva información, gracias a un video inédito.

La cadena CBS reveló una grabación que fue captada por un ciclista que presenció el momento del siniestro, donde se muestran imágenes del lugar y escombros del helicóptero que transportaba a Black Mamba y sus acompañantes.

"Escuchamos un helicóptero justo encima de nuestras cabezas. Pensamos que era inusual, tan nublado como estaba. Eran aproximadamente las 9:40 horas. El helicóptero iba muy rápido y volaba muy bajo, porque era muy ruidoso. Realmente nos llamó la atención y me sentí 'apagado"", señaló el ciclista, que fue identificado como Michael Dyer, en entrevista con CBS.

Dyer agregó que no creía que fuera un accidente hasta que vieron el humo: "'¡¿Escuchaste eso ?!' Miré hacia arriba y de repente vi humo y fuego. Lo primero que me vino a la mente fue que de alguna manera hicimos un giro equivocado y estábamos cerca de la autopista … o de un incendio forestal. Dimos la vuelta a la esquina y vimos una devastación total. Cuando nos acercamos, Sam comenzó a señalar y decir: ‘¡Fue ese helicóptero! ¡Fue ese helicóptero!".

El ciclista que captó el accidente señaló que quizo ayudar, pero al ver tal devastación decidió marcar al 911 y pedir apoyo.

"Los otros ciclistas llegaron a las 9:45 y llamaron al 911. Nos presentamos aproximadamente a las 9:50 y ya podíamos escuchar el helicóptero de rescate. Le envié un mensaje de texto a mi esposa a las 10:09 y le dije que había habido un accidente de helicóptero. No teníamos idea de cuántas personas estaban a bordo. Cuando llegó el helicóptero de rescate, les indicamos que no encontramos a nadie vivo. Bajaron a un chico en una línea. Revisó la escena e inmediatamente comenzó a quitar cosas. No había nada que hacer sino regresar", finalizó.

El accidente ocurrió el pasado 26 de enero alrededor de las 10 de la mañana cerca de la localidad llamada Calabasas, en California, a unos 48 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles.

