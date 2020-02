Zinedine Zidane ‘resuelve’ choque con una selfie

Zinedine Zidane tuvo un accidente vehicular el pasado sábado pero para evitar a los mirones y a la prensa resolvió el problema con una selfie.

Faitelson y Joserra explotan contra Rafael Puente Jr.

El afectado circulaba en Valdebebas y al detenerse para ceder el paso fue chocado por atrás, por el mismísimo entrenador del Real Madrid.

"Nada más de verlo le reconocí y le dije: me hubiera gustado conocerte en otras circunstancias, pero esta tampoco está mal”, declaró Ignacio a La Voz de Galicia.

Zidane quiso evitar que la prensa y los mirones llegaran por lo que propuso al gerente de una tienda de muebles que se arreglaran con las aseguradoras por teléfono, a lo que Ignacio aceptó siempre y cuando se pudieran tomar una foto.

Twitter

"Le dije que podíamos tomarnos una selfie, porque de lo contrario la gente no me creería que me di un golpe con Zidane. Y él muy amablemente dijo que sí. Se quitó el gorro y nos hicimos la foto. También le dije entre bromas que si quería quedaba todo en nada, que cambiábamos allí los coches y listo”, compartió.

Tal y como prometió Zinedine Zidane, contactó a su nuevo amigo para arreglar lo del choque y que todo quedara solucionado