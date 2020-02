Chivas llega a los gritos y mentadas en el campo para salir de crisis

La presión es grande en el Rebaño Sagrado. Tras una inversión histórica, se esperaba mucho de Chivas, un equipo que hoy está eliminado de la Copa MX y fuera de la zona de calificación en el Torneo Clausura 2020. En el plantel hay molestia por los malos resultados. Incluso, el capitán Jesús Molina reveló este jueves que han llegado a los gritos y mentadas dentro del campo.

Te puede interesar: Jesús Molina: "Nunca dijimos que somos Chivas galácticas”

“Lo que hemos hablado se queda en el interior, es un tema de vestidor. Obviamente hay llamadas de atención, entre nosotros hay pláticas para el bien del equipo, en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar, siempre para bien del equipo. Soy de los que pienso que forma pacífica y respetuosa, se pueden solucionar muchos más problemas que gritándonos y faltándonos al respeto. Esos gritos o mentadas de madre, perdón por la palabra, que se puedan dar, sobre todo se dan en la cancha”, reveló.

“Afuera de la cancha tratamos de entender qué está pasando, qué nos está fallando. Si en algún momento hay necesidad de gritarle a uno y si lo tenemos que chingar, lo chingaremos o me chingarán. No porque yo sea el capitán no me pueden decir nada, al contrario saben qué hay esa apertura. Este vestidor tiene esa facilidad de comunicación, todos tenemos la facultar de ir y decirnos las cosas de frente. Podrá haber dos o tres enojados cuando nos dicen las cosas, pero tratando de entender y aceptar en qué estamos fallando. Es fundamental el tema de la comunicación y la ha habido, está claro”, reconoció Jesús Molina.

El capitán del Rebaño Sagrado también admitió este jueves qué hay molestia entre quienes no juegan. Para el actual torneo, llegó una cantidad importante de refuerzos y la mayoría de ellos son suplente. El enojo, asegura el experimentado mediocampista, es normal y ve en ellos, a final de cuentas, la disposición para sacar a Chivas del mal momento.

“Esto es así, de resultados, estamos conscientes que no hemos estado a la altura, lo sabemos. Veo al equipo anímicamente bien, trabajando comprometido y eso me deja tranquilo. No veo un jugador fuera del camino, al contrario jalamos parejo. Obviamente habrá quienes no estén del todo conformes porque no juegan, pero eso pasa en todos lados. Sería un conformista el que es banca y está siempre con una sonrisa. Es normal que haya un enojo, porque quieren jugar, saben de su capacidad, pero el equipo está jalando parejo”, detalló.

“Hemos detectado ciertas circunstancias que nosotros mismos los arropamos para jalar hacia el mismo lado. Es muy importante, yo como capitán trato de ir viendo esas situaciones y cuando vea algo fuera de lo normal, por mi experiencia puedes detectar rápidamente cuando algo está mal y no es el caso. En actitud, en compromiso, todos estamos trabajando, eso me deja muy tranquilo. Después, el rival nos puede superar porque es futbol, pero tenemos que minimizar esos detalles, ese margen de error debe ser mínimo para que el resultado sea favorable”, finalizó el capitán de Chivas.

Te recomendamos