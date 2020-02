Chucky Lozano agradece carta de Luis García

A pesar de contar con pocos minutos dentro del terreno de juego con el Napoli desde la llegada de Gattuso, Hirving el ‘Chucky’ Lozano sigue manteniendo el objetivo de consolidarse en el futbol italiano y un mensaje contundente por parte de Luis García, quien asegura que es el mejor jugador mexicano de la actualidad por encima de Raúl Jiménez, para el ex del PSV le ha servido como motivación, así lo dijo a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Es un futbolista capaz de provocar duelos individuales y sacarse jugadores de encima. Si tu tienes un jugador capaz de realizar estas habilidades, automáticamente tienes ventaja”, explicó Luis García en un video.

Ante esto, Lozano respondió con un mensaje que de inmediato se volvió viral en Instagram y alcanzó una gran cantidad de Likes, en el cual además de agradecer al ‘Doctor’, afirma que encontró varias respuestas a interrogantes que ha tenido presentes desde su llegada al futbol italiano.

“Hacer lo que uno ama en ocasiones implica un esfuerzo que pocos conocen, que aquellos que disfrutan de un partido ni siquiera imaginan. Hoy encontré en tus palabras el reflejo casi exacto del costo de perseguir mi sueño. Me sorprendieron. En ellas encontré respuesta a muchas interrogantes que dan vueltas en mi cabeza. Tus palabras me sobrepusieron, me dieron aliento, Las tendré presentes cada vez que sea necesario. No sabes cómo deseo que tus predicciones se hagan realidad, seguiré trabajando con ganas para conseguirlo”, escribió el Chucky.

“Te agradezco mucho el haberme dedicado tu columna, hoy ha sido un buen día después de haber leído. Un día más tranquilo y con la alegría de saber que hay alguien que comprende mi momento actual. De todo corazón, muchas gracias”, Sentenció Lozano.

Por lo pronto, el Chucky buscará ganarse un puesto en el 11 titular de Gattuso para el duelo del próximo domingo ante el Cagliari.

