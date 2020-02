‘Si Lainez hubiera ido al Ajax, dos años después podría ir al Barcelona’: Frank de Boer

Desde que Diego Lainez dejó al América para comenzar su aventura con el Betis en España, el camino para el joven mexicano de 20 años de edad no ha sido fácil, pues no ha logrado disputar los minutos deseados y así comenzar a proyectar su carrera a un mayor nivel de competición en el balompié europeo.

Te puede interesar: Chucky Lozano agradece carta de Luis García

En entrevista con Mediotiempo, Frank de Boer habló sobre la decisión que tomó el juvenil mexicano, destacando que pudo ser un tanto errónea, pues para él, Lainez debió elegir al Ajax por encima del Betis.

“Él si quería ir al Ajax, hubiera podido cobrar un millón más, no estoy seguro pero puede ser; ahora está en el Betis y no está jugando ni un minuto. Si él hubiera firmado con Ajax, dos años después podría ir al Barcelona, ahora tiene un año perdido y a esa edad que tiene no quieres perder años”, explicó el hermano del director de fuerzas básicas del Ajax.

De esta manera, Frank de Boer, técnico del Atlanta United considera que si Lainez hubiera llegado en primera instancia a una liga formativa como se considera la holandesa, posiblemente hubiera tenido una pronta adaptación y hubiera sido considerado por equipos de mayor renombre.

Te recomendamos