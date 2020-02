Mercedes presenta su monoplaza para el 2020

La escudería Mercedes presentó este viernes su monoplaza W11 con el que Lewis Hamilton buscará su séptimo título mundial.

El coche fue desvelado en una sesión realizada en el circuito de Silverstone, con la presencia de Hamilton y su compañero Valtteri Bottas.

El W11 sigue las líneas del coche del año pasado y opta por un morro en caída para diferenciarse del W10.

Siendo un coche híbrido y con motor Mercedes, la escudería alemana pretende continuar con su reinado en la categoría reina. Mercedes ha conquistado, de la mano de Hamilton y Nico Rosberg, los últimos seis campeonatos del mundo y el piloto británico buscará igualar a Michael Schumacher con siete títulos.

Mercedes quiso rendir homenaje al alemán y a su dominio en esta época mostrando en la presentación el W01 que condujo Shcumacher en 2010.

"Ha sido una época fantástica. Nuestro coche tiene muchas similitudes con el que condujo en su día Schumacher", explicó Toto Wolf, director ejecutivo de Mercedes.

"Hoy es el día en que empieza el viaje. Luego hay que ir a Barcelona y hacer un buen test. Ese es el siguiente paso, no queremos mirar muy lejos", añadió.

Junto a Wolf también estuvieron Bottas y Hamilton, sobre el que estarán puestas todas las miradas en este 2020.

