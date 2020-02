"Ricardo Peláez nos dio identidad": Cata Domínguez

Chivas y Cruz Azul protagonizarán el duelo más esperado de la jornada 6 del Clausura 2020 este sábado 15 de febrero. Previo a ello, el zaguero mexicano, Julio César Cata Domínguez, habló del compromiso en donde se reencontrarán con Ricardo Peláez, director deportivo del conjunto tapatío.

"Me gustaría saludar a Ricardo Peláez, porque fue una parte fundamental en el equipo. Nos dio identidad junto a Pedro Caixinha. No hay nada que decirle en contra, también nos ayudó mucho en la parte moral, era como un jugador más", mencionó en conferencia de prensa el defensa de 32 años de edad.

Domínguez espera un partido parejo en el Estadio Akron, recinto al que no llegarán confiados, pues apenas es un punto más el que tienen sobre el Guadalajara, que no atraviesa su mejor momento, ya que los resultados en el arranque del torneo, continúan sin coincidir con la inversión económica que realizaron en sus refuerzos.

"Todos los rivales son importantes. Chivas es un club grande, pero cada partido es a muerte. No tenemos ventaja, el Guadalajara tiene grandes jugadores. No se han encontrado bien, no han tenido los resultados, pero no hay que desconfiar de ellos, es un equipo fuerte".

