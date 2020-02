Chicharito Hernández fue capitán en su debut con el Galaxy

El día esperado para Javier Hernández en el LA Galaxy, pues el delantero mexicano tuvo su esperado debut con el conjunto angelino, aunque cayó 2-1 ante el Toronto FC, sin embargo, las buenas noticias para el ‘Chicharito’ son que el técnico argentino Guillermo Barros Schelotto confió en él para darle el brazalete de capitán, mismo que portó durante los 86 minutos que estuvo dentro del terreno de juego.

Desde un principio, Hernández se ganó la ovación por parte de los aficionados del LA Galaxy, quienes respondieron con aplausos y emoción la titularidad del máximo goleador de la Selección Mexicana.

And the award for the 2020 @MLS Goal of the Year goes to… pic.twitter.com/HIyjP7OzE8

— LA Galaxy (@LAGalaxy) February 16, 2020