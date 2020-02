“Llevo 20 años sin recibir apoyo económico”: Santi González

El tenista Santiago González se ha consolidado como el mejor mexicano de la actualidad en la modalidad de dobles; sin embargo, el camino para obtener esa etiqueta no ha sido sencillo, pues a lo largo de su carrera profesional ha contado con escaso apoyo económico, aunque eso nunca fue impedimento para destacar dentro del deporte blanco.

En entrevista con Publisport, el deportista de 36 años dijo sentirse orgulloso por representar a México en las competencias más importantes a nivel internacional, en donde ha compartido escenario con históricos tenistas como Roger Federer y Rafael Nadal, a quienes ve como un ejemplo a seguir.

¿Qué representa para Santiago González ser el máximo representante mexicano en el tenis?

—Es algo muy especial estar en los mejores torneos del mundo representando la bandera mexicana. Es mucho orgullo portar la bandera en cada torneo y ojalá lo pueda hacer por muchos años más.

¿Has sufrido por falta de apoyo económico?

—Claro. A lo largo de mi carrera, llevo 20 años sin apoyo económico. La verdad es que es muy escaso el apoyo económico que se me ha dado en mi carrera, pero eso no impide nada. Si no me dan, no importa, yo seguiré haciendo lo mío, representando a mi país, no importa si hay o no recurso; yo siempre lo hago con mucho orgullo y cariño. Ojalá los tenistas que vienen, tengan mayor apoyo.

Fuera de cada cancha, ¿cómo es Santi González?

—Una persona normal. Le gustan los deportes, veo futbol americano, juego golf, soccer. Estoy con mi familia, que es lo más importante y lo que más me inspira a seguir haciendo lo que más me gusta.

¿Qué significa estar en los 20 años del Abierto de Acapulco 2020?

—Es el mejor torneo para mí, porque estoy en casa, con mi gente y mi familia. Aparte de todo, Acapulco es un gran torneo, los jugadores están encantados de regresar cada año, es un torneo que lo tiene todo. Ojalá continúe creciendo y, porqué no, llegar a un Masters 1000 en algún momento, porque tiene todo para lograrlo.

¿Quién será tu pareja en Acapulco?

—Será el mismo con el que vengo jugando, el británico Ken Skupski. Ojalá que podamos tener una gran semana y avanzar lo más que se pueda y soñar con coronarse en Acapulco, sería una gran celebración también para mí.

¿En México, se perdió el interés por el tenis o se debe a la falta de apoyos a deportistas que se dedican a esta disciplina?

—Yo creo que se ha perdido el interés, es como yo lo veo al menos.

¿Prefieres a Roger Federer, Rafael Nadal o Novak Djokovic?

—Estaría entre Roger y Rafa, por la calidad del tenis que tienen dentro de la cancha. Como personas los dos son grandes, muy educados y lo han ganado todo, y al haberlo hecho dejaron una huella en la historia. Quieres ser como ellos dentro y fuera de la cancha porque son un ejemplo a seguir.

EL DATO

Santi es un fiel aficionado a los deportes. En el futbol le va a los Tiburones Rojos del Veracruz, equipo que fue desafiliado de la Liga MX. Mientras que en Europa apoya al Real Madrid. En la NFL, es seguidor de los New England Patriots.