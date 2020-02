Mitch Evans conquista el E Prix de la Ciudad de México

Un emocionante E Prix se vivió este sábado en la Ciudad de México, en el que más de 45 mil asistentes fueron testigos de una gran carrera llena de emociones en todo momento. Desde la largada en la recta principal, la afición estalló con la batalla protagonizada entre el poleman André Lotterer de Porsche ante el ganador de la carrera, Mitch Evans de Panasonic Jaguar Racing, pues el neozelandés aprovechó su gran arranque y en la primera curva tomó la ventaja para no soltarla durante la hora de carrera en el Hermanos Rodríguez.

Your full race report from the 2020 CBMM Niobium #MexicoCityEPrix where @mitchevans_ scored his second Formula E victory >> https://t.co/zospBUPwyu pic.twitter.com/ue1Zkeq7Di

— ABB Formula E (@FIAFormulaE) February 15, 2020