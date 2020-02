'No pienso en convertirme en leyenda': Viñas

Después de su gran actuación en el Estadio Azteca, donde salió ovacionado por la afición, el delantero uruguayo Federico Viñas lo toma con calma y humildad sabiendo que es un trabajo colectivo.

“No esperaba jugar demasiado después de mi actividad en el Preolímpico, pero hoy las cosas se dieron y eso es lo importante”,señaló.

Al ser cuestionado acerca de la oportunidad brindada por Miguel Herrera el uruguayo aseguró que iba a esperar después de las buenas actuaciones de la delantera americanista.

“Yo se que tal ves no iba a jugar demasiado por haber competido, Nico lo estaba haciendo bien y tenía que esperar a que llegara una oportunidad y llegó”.

Por último declaró que no está obsesionado con convertirse en leyenda del América.

“No por ahora no, estamos al día a día trabajando y tal ves si seguimos así pueda llegar (a ser leyenda) pero no me enfoco en eso, el ahora es lo importante”, finalizó.

Viñas se ha convertido rápidamente en uno de los referentes al ataque del América desde el torneo pasado, donde terminó jugando de titular en la liguilla del futbol mexicano.