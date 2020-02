Aficionados del Betis critican el nivel de Guido Rodríguez

La llegada de Guido Rodríguez al futbol español con el conjunto del Betis no ha sido lo esperado para el argentino, pues el ex jugador de las Águilas no ha logrado acoplarse del todo al nivel de La Liga, situación que para algunos aficionados ya ha comenzado a desesperar, pues el surgido en River es uno de los principales señalados de los malos resultados.

Las críticas hacia Guido Rodríguez tomaron fuerza tras el empate ante el Leganés de Javier Aguirre, pues el jugador argentino fue abucheado por un sector de la afición que no está conforme con el paso desde su llegada en los encuentros que ha disputado.

Te puede interesar: América solicita donadores de sangre para Nicolás Castillo

Los cuestionamientos hacia el ex americanista se hicieron presentes a través de las redes sociales, en donde incluso compararon el nivel que mostró durante su paso por América, mismo que lo llevo a dar el salto al futbol europeo.

Otro de los jugadores que también ha recibido duras criticas es Borja Iglesias, pues aficionados piden que tanto él como Guido no sean contemplados más por Rubi en lo que resta de la temporada, argumentando el poco compromiso de ambos jugadores.

Y los que decían en México que Guido Rodríguez estaba para el City, Bayer, Barça, etc. Una 💩 para ellos. Otro 🎁. — elpitisu XD (@ELPITISU) February 16, 2020

Lo de Borja iglesias es de estudio. Falto de forma física, mentalmente bloqueado y al final desquiciado. Le viene fenomenal al Betis su expulsión. El y Guido no deben volver a jugar este año hasta que matemáticamente estemos salvados. — Miguel (@RETUS77mca) February 16, 2020

Borja iglesias y Guido Rodríguez no están para jugar de titular en el Betis hoy día, y sobre todo, Willian debe jugar de medio derecho siempre, no izquierdo. — José Antonio Jiménez (@JoseAntonioJG) February 16, 2020