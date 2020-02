Donald Trump da la salida en las 500 millas de Daytona

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a viva voz este domingo la salida de la prueba automovilística de las 500 Millas de Daytona, Florida, en una ceremonia soleada en la que estuvo acompañado por su esposa y primera dama de la Estados Unidos, Melania Trump.

"¡Caballeros, enciendan sus motores!", exclamó Trump ante el micrófono del circuito ovalado de Florida, uno de los más famosos del país, para dar salida a los 40 pilotos de esta prueba.

Los pilotos acto seguido arrancaron las máquinas de veloces vehículos Chevrolet, Ford y Toyota, con diseño igual a los de diferentes modelos de estas marcas fabricadas en serie.

Air Force One, carrying President @realDonaldTrump, has arrived in Daytona, where he will serve as Grand Marshal for today’s race. pic.twitter.com/pC1At3YKeF

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 16, 2020