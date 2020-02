Entrenador de futbol es expulsado por agredir a su propio jugador

Una situación curiosa se presentó en el futbol italiano cuando el entrenador Lamberto Magrini fue expulsado por agredir a uno de sus propios jugadores.

Durante el encuentro por la cima del Grupo E de la Serie D entre Grosseto y Monterosi, Magrini sacó del campo a Riccardo Cretella, al 74’.

A Cretella no le agradó su cambio y surruró algo contra su técnico, quien escuchó y reaccionó tratando de golpear a Riccardo.

El árbitro se dio cuenta de todo y no dudó en mostrarle el cartón rojo a Lamberto Magrini. En lo que respecta al partido, el Grosseto se impuso 1-0 pese a la sucedido con su técnico.

#Grosseto vince big match col Monterosi davanti a 2500 persone, vola in testa al girone E di #SerieD, si accredita come favorita per la #SerieC, Lamberto Magrini si traveste da Delio Rossi per #Carnevale: sulla sua strada c'è Cretella/Ljajic e finisce così.

(Video @tvdellosport) pic.twitter.com/gfAfFyuf5l

— Edoardo Cozza (@edocozza) February 16, 2020