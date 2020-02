"Si hay actos de corrupción en Conade se procederá": AMLO

Después de que se diera a conocer que la Conade incurrió en actos de corrupción en el que hubo un desfalco y desvio de recursos por más de 50 millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "se realizará una investigación y en caso de que sea culpable, se procederá conforme al proceso".

“Vamos a pedirle a la Secretaría de la Función Pública que revise este informe… se tiene que proceder y que actúe la Fiscalía”, sostuvo.

En esta línea, adelantó que no aceptará ningún acto de corrupción de ningún funcionario.

"Si es como se afirma, y después de una investigación se tiene que proceder en la Fiscalía. Nosotros no tenemos nada que ocultar. No soy un florero no acepto la corrupción de nadie, ni de mis familiares."

Al ser cuestionado acerca de los demás presidentes en las distintas federaciones del deporte mexicano, pidió no juzgar a todos de manera sumaria.

"No podemos hacer juicios sumarios, no podemos juzgarlos a todos, es decir que porque una revista sustenta una investigación, todos son corruptos.Vamos a esperar el resultado de la investigación y hay un proceso legal que vamos a seguir".

Para finalizar el tema, aclaró que el miércoles contará con la secretaria de la Función Pública (SFP)para aclarar las anomalías que se encontraron en el Fideicomiso para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) y cuyas irregularidades presuntamente no han sido denunciadas por la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara.

