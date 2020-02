Inter de Miami hace oficial la llegada de Rodolfo Pizarro como jugador franquicia

De manera oficial, este lunes el Inter de Miami anunció la contratación de Rodolfo Pizarro como el segundo jugador franquicia de la institución, esto a pesar de que apenas hace cuatro días el mexicano arribó a Miami para reportar con su nuevo club y posteriormente realizar su debut con el conjunto dirigido por Diego Alonso, en donde incluso ya se estrenó como goleador del equipo.

Bienvenido, @Rpizarrot!

The 26yr old Mexican midfielder joins #InterMiamiCF as our second Designated Player for the 2020 season.

