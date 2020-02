Cruz Azul remota al Portmore United en tiempo de compensación

El Cruz Azul se salvó de salir humillado de Jamaica. La Máquina rescató la victoria de 2-1 sobre Portmore, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Robert Dante Siboldi recuperó su aliento con los goles de Lucas Passerini (minuto 95) y Jonathan Rodríguez (98'), en el debut de Sebastián Jurado en la portería de los cementeros. La vuelta se disputa el martes 25 en el Estadio Azteca.

La Máquina se cansó de fallar en el primer tiempo. Lucas Passerini, Alex Castro, Pablo Ceppelini y Jonathan Borja —los cuatro refuerzos extranjeros— no lograron marcar ante una leve defensa caribeña.

Al minuto 74, Rondee Smith remató al arco —el primer remate con dirección a portería— y, tras un pequeño desvío en Rafael Baca, el balón se coló a las redes de Jurado, quien recibió su primer gol como meta celeste.

Antes del silbatazo final, Passerini, con fortuna, igualó los cartones, y Rodríguez le dio la vuelta al marcador. El defensa Pablo Aguilar salió lesionado de la rodilla, tras una mala caída.

⚽️😱 Amazing goal by Smith! @PortmoreUtdFc scores the opener at 74'! | #SCCL2020 #PMUvCAZ pic.twitter.com/mJPcTQruYM

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 19, 2020