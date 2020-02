VIDEO: Despiden a mascota tras gesto machista con jugadora

La ceremonia de presentación del atacante Diego Taredelli con el Atlético Mineiro quedará grabada en la memoria de los fanáticos, pero no de la mejor manera, ya que la mascota del equipo tuvo un gesto bastante reprobable que le costó el trabajo.

El “Galo Dodio” tomó a una de las jugadoras, simuló darle un beso en la mano y le hizo una seña haciendo referencia a que después la iba a llamar. Posteriormente se paró en frente de la jugadora Vitoria Calhau y la hizo dar una vuelta en el lugar.

Cuando iba por la mitad del giro, la mascota mineira bajó la mirada hacia la cintura, se volvió hacia el público y comenzó a frotarse las manos, algo que fue juzgado como vulgar.

Esta acción fue criticada rápidamente por los usuarios en redes sociales, por lo que el club brasileño decidió tomar cartas en el asunto y despidió a la persona que portaba la botarga.

"Sobre el episodio que ocurrió ayer por la tarde, que involucra a la atleta Vitória Calhau, el Atlético lamenta y repudia el comportamiento del empleado, que fue removido. Nos disculpamos con la jugadora, las otras jugadoras y todos los aficionados por el desafortunado acto", escribió el club en el comunicado.

