Djokovic se echa una cascarita con unos niños en Belgrado

Novak Djokovic es el tenista número uno del ranking mundial de la ATP; sin embargo, no ha perdido su humildad y sencillez, por lo que se dio tiempo de jugar con unos niños en la calles de Belgrado, Serbia.

A través de Twitter se difundió un video en el que se ve como Noel pelotea con un par de niños del vecindario.

Sidjes ispred zgrade da igras tenis kad ono Novak Djokovic…

Klinci su odigrali partiju tenisa sa 1 teniserom sveta u Beogradu

Novak plays tennis in Belgrade with kids from the neighborhood #NovakDjokovic #tennis #ATP pic.twitter.com/skffL61xP3

— £¥[email protected]™ 👑 (@LuxSaVozdovca) February 18, 2020