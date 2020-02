Checo Pérez finaliza segundo en ensayos de F1 en Barcelona

Sergio ‘Checo’ Pérez sigue emocionando a todos los aficionados mexicanos y a los fanáticos de Racing Point tras el gran arranque que ha tenido en el inicio de los tests de pretemporada en Barcelona, en donde este jueves volvió a dar prueba de la madurez que ha adquirido durante estas 10 temporadas en Fórmula 1 y a bordo de su RP20 logró posicionarse en segundo lugar por detrás del finlandés Kimi Raikkonen de Alfa Romeo.

Te puede interesar: Rafael Nadal aterriza en México… ¡listo para el Abierto de Acapulco!

El mexicano durante gran parte de la práctica se mantuvo en la primera posición mostrando gran dominio del motor Mercedes en su monoplaza, sin embargo, la potencia de los Alfa Romeo bastó para que el ex campeón del mundo, Kimi Raikkonen se adjudicara el primer puesto en este segundo día de entrenamientos.

P2⃣ for @SChecoPerez with 1⃣4⃣5⃣ laps completed!

Kimi on top at the end of day 2️⃣#F1Testing pic.twitter.com/QZFrFj9ty6

— Formula 1 (@F1) February 20, 2020