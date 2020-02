Chicote Calderón viaja con Chivas, Oribe Peralta no es considerado

Pese al escándalo desatado en días anteriores, Cristian Calderón sí será considerado por el técnico Luis Fernando Tena para el encuentro de este viernes, frente a Xolos de Tijuana. Chivas tendrá la urgencia de sumar tres puntos en el Estadio Caliente y contará con el “Chicote” si así lo decide el entrenador rojiblanco.

Calderón forma parte de la comitiva rojiblanca que este jueves viajó a Tijuana, una plaza que se le complica al Rebaño Sagrado. En el Apertura 2011, la primera vez que visitó a Xolos, ganó por 1-0. Pero desde entonces, el Rebaño Sagrado sólo suma resultados adversos en esa plaza. Ahora, más que en otras ocasiones, necesita un marcador favorable para calmar la crisis.

Se mantenía la duda sobre el “Chicote”, pues luego del escándalo, la directiva no se ha manifestado. No se sabía si recibiría sanción deportiva o económica. En cuestión laboral, no será “castigado” y el técnico podrá tomarlo en cuenta para jugar. En el aspecto monetario, todavía se desconoce si será multado luego de lo ocurrido.

El lunes pasado, Cristian Calderón no pudo entrenar con normalidad. Se difundieron a través de redes sociales fotografías que lo captaron de fiesta en la Feria de Ameca. Incluso, se subió al escenario para cantar con la Banda Inolvidable Agua de la Llave. En el equipo se optó por guardar silencio respecto al tema.

Solamente el zaguero central Hiram Mier se manifestó el miércoles pasado. Aseguró que su compañero estaba consciente que no era momento para haber salido de fiesta. Chivas venía de dos derrotas consecutivas y las fotografías causaron molestia entre los aficionados. Este viernes, en Tijuana, podría tener la oportunidad de reivindicarse, pero en la cancha.

Por su parte, Oribe Peralta no fue considerado para viajar al partido de la séptima fecha frente a Xolos de Tijuana. Es el segundo partido consecutivo que el veterano delantero no es tomado en cuenta dentro de la convocatoria. Frente a Cruz Azul no salió ni a la banca y ahora también tendrá que ver a su equipo a la distancia.

Quien sí viajó a Tijuana es el “Chapo” Jesús Sánchez. Tras reponerse de una lesión que lo alejó de las canchas durante tres semanas, el lateral derecho ya está a disposición del técnico Luis Fernando Tena. No se descarta que pueda aparecer como titular, pues en esa zona Chivas tuvo problemas en los últimos partidos con José Madueña y con Isaac Brizuela.