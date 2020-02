Detienen al asesino de atleta mexicano, luego de robarle su beca

View this post on Instagram

Terminando la olimpiada nacional con buenos resultados 1er lugar 200m 1ero 4x100m y 3ro 4x400🥇🥉🥇 Esperando con ansias los entrenamientos y competencias que vienen camino agradeciendo a mis patrocinadores #K-360 #DIAMONDNMGMT #Sautrusalon #REGALODEDIADELAMADRE