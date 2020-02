Las fuertes declaraciones de un tenista: ‘Odio este deporte, solo juego por dinero’

Al más puro estilo de Carlos Vela, quien alguna vez aseguró que no veía futbol fuera de su actividad cotidiana y que no le gustaba tanto como el basquetbol, el tenista kazajo Alexander Bublik reveló en entrevista para L’Equipe que odia el tenis y que solo lo hace para ganar dinero a sus 22 años de edad.

“Odio el tenis con todo mi corazón. Odio todos los días que tengo que jugar. Para ser sincero, no veo un punto positivo en ser tenista. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, me detendría de inmediato”, aseguró Bublik.

Además, con tan solo 22 años, Bublik explicó que ha pasado por su mente retirarse a tan temprana edad, pero desea seguir sumando dinero para asegurar su futuro, por lo que piensa que todavía debe dedicarle más tiempo al deporte blanco para así conseguir sus objetivos.

“No creo que haya ganado lo suficiente. De lo contrario ya me habría retirado. O tal vez no… Todavía no he llegado al mismo punto que mi amigo Bernard Tomic. Pero no estoy lejos de eso. Creo que moriré jugando al tenis”, agregó.

Finalmente, el tenista kazajo explicó que esta decisión de odiar su día a día dentro del tenis tiene que ver con el poco tiempo que tiene para convivir con su circulo personal y es lo que lo ha llevado a pensar en más de una ocasión en el retiro.

“Ser un jugador profesional, enfrentarse a nuevos oponentes todos los días, incluso si tienes dolor en todas partes, es difícil. No puedes decir ‘No me siento bien, así que no juego’. Si te separas de tu novia, si te divorcias, incluso así tienes que ir a jugar. Y cuando pierdes, todos te preguntan por qué perdiste… es esta parte del tenis lo que odio”, sentenció.