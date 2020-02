VIDEO: Paola Rojas llorando, explicó que fue operada por separación de Zague

La periodista Paola Rojas dio detalles sobre su estado de salud luego del video sexual que se filtró de su ex esposo Luis Roberto Alves ‘Zague’, lo cual propició que fuera operada en dos ocasiones terminando en el oncólogo por un problema en el útero.

¿QUIÉN ES GUSTAVO ALFARO, EL POSIBLE NUEVO ENTRENADOR DE CHIVAS?

En el programa de Jordi Rosado de Unicable, ‘La última y Nos Vamos’, la periodista de Televisa reveló parte de la situación que vivió justo en el momento donde un video de Zague, mostrando sus partes íntimas, se hizo viral a través de las redes sociales.

Esto provocó que meses después la conductora se divorciara del ex futbolista y ahora comentarista de Tv Azteca, pero las consecuencias físicas vinieron después, cuando Paola Rojas incluso fue operada en un par de ocasiones.

"Tuve un tema médico, no grave, pero que si me parece que claramente somaticé…me tuvieron el año pasado que operar dos veces, terminé en el oncólogo y justamente en el útero, me conmueve lo que hizo mi cuerpo. Tengo que mantenerme en observación, pero estoy bien porque lo detecté a tiempo y lo resolví a tiempo", explicó entre lágrimas.