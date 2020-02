VIDEO: La épica narración de futbol que le da la vuelta al mundo

¿La mejor narración de la historia?. Mediante redes sociales se viralizó un video del partido amateur entre los Rojos de Colima vs. Chalapa FC, y es que los narradores explotaron durante la transmisión en vivo, diciendo todo tipo de groserías para el conjunto visitante, luego del penalti que cometieron y no les marcaron.

El conjunto de Colima buscó irse al ataque y, en una peligrosa acción, uno de los jugadores recibió una brutal patada dentro del área, la cual tuvo que marcarse como penalti a su favor; sin embargo el silbante no lo concedió, hecho que enfureció a los narradores.

"No mames, eso es penal. ¡Señor, eso es penal!. Hijo de tu pinche madre, no mames güey. No mames culero. Perdón pero me gana porque soy colimense y esto me da coraje", mencionó uno de los comentaristas.

JAJAJAJA que joya de narración pic.twitter.com/nwnu64K9vC — José Rafael (@QuesoRSH_CDG) February 20, 2020

El video se viralizó en redes sociales, pues los usuarios aplaudieron lo sucedido. Incluso, los compararon con los reconocidos comentaristas de Azteca Deportes, Luis García y Christian Martinoli.