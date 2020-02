Los partidos de la Jornada 7 del Clausura 2020 que no te puedes perder

El Torneo Clausura 2020 llega a su séptima jornada este próximo viernes 21 de febrero y estos son los 3 partidos de la Liga Mx que no puedes perder.

León recibe a los Rayos del Necaxa a las 17:00 horas, el tercer lugar de la tabla contra el octavo. Ambos equipos buscarán sumar puntos para seguir entre los primeros 8 lugares de la porcentual y mantener las aspiraciones rumbo a la Liguilla.

Más tarde en la cancha del Estadio Azteca a las 19:00 horas, La Máquina de Cruz Azul, quiere seguir con su racha ganadora cuando reciba a los Tigres. El equipo felino tendrá la obligación de ir por la victoria, para dejar en el olvido la dolorosa derrota a media semana en la Concachampions.

El tercer partido que no puedes perderte es el del actual campeón Monterrey contra las Águilas del América en el Estadio BBVA. Los regios intentarán dar la sorpresa contra el segundo lugar de la tabla y llevarse los tres puntos, ante el sublíder de la competencia.

