Gabriel Batistuta manda mensaje a CR7 tras igualar récord en Serie A

El ex delantero de la Fiorentina Gabriel Batistuta felicitó a Cristiano Ronaldo por llegar a once partidos consecutivos marcando gol en Serie A e igualar la marca que ostenta Batigol, junto con Fabio Quagliarella, aunque mostró su desagrado después de que luso no disputó los 11 juegos seguidos, ya que descansó frente al Brescia en la jornada anterior.

TE RECOMENDAMOS VIDEO: Asistencia del Chicharito evita derrota del Galaxy

"Felicitaciones a Cristiano por el récord!, la única cosa es que descansando me parece que es más facil", escribió en Twitter.

Cristiano Ronaldo logró un récord más en su carrera ya que a sus 35 años ha marcado consecutivamente contra Sassuolo, Lazio, Udinese (doblete), Sampdoria, Cagliari (triplete), Roma, Parma (doblete), Nápoles, Fiorentina (doblete) y Verona, además de este sábado al SPAL.

Batistuta selló el récord en 1994, cuando jugaba con la Fiorentina, al marcar contra el Cagliari, el Génova, el Cremonese, el Inter, el Lazio, el Reggiana, el Padova, el Brescia, el Bari, el Nápoles y el Sampdoria.

TE RECOMENDAMOS Los partidos cancelados de la Serie A por el coronavirus