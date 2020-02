Los partidos cancelados de la Serie A por el coronavirus

El brote de coronavirus en Europa está afectando las actividades cotidianas de las personas y ahora la Serie A ha tenido que aplazar tres juegos para evitar cualquier tipo de contagio.

El Atalanta vs Sassuolo, Verona vs Cagliari e Inter vs Sampdoria serán los partidos que no se podrán disputar ya que las regiones de Véneto y Lombardía han visto como el brote ha provocado dos muertos.

El ministro de Deportes de Italia, Vicenzo Spadafora, anunció este sábado la suspensión de todas las actividades deportivas previstas para este domingo en estas regiones regiones.

El Ejecutivo italiano aprobó hoy una serie de medidas extraordinarias para intentar contener la difusión de los casos de coronavirus en el norte del país que alcanzan ya los 79 contagiados, como la prohibición de entrada y salida en las 11 localidades consideradas epicentro de la epidemia.

Los partidos de Genoa vs Lazio, Torino vs Parma y el Roma vs Lecce si se jugarán, ya que la medida no afecta a otras zonas de la península itálica.

