Nadal descarta sentirse favorito sobre Andújar

El tenista español Rafael Nadal está listo para debutar el martes en el Abierto de Acapulco, pero considera que no será sencillo acceder hasta las últimas instancias, pues primero piensa en su debut ante Pablo Andújar.

En la alfombra roja que se realizó en el Hotel Princess Mundo Imperial, previo al primer día de actividades en el torneo mexicano, el tenista español descartó que Acapulco sea su “amuleto”, pero dejó en claro que siempre llega con la intención de llevarse el título.



“No lo veo así. Acapulco es un lugar que me encanta y siempre vengo con muchas ganas de hacer bien las cosas. Me gusta venir porque es un gran torneo a dar lo mejor de mi”, indicó Nadal.

Sobre su papel como favorito ante Andújar, Rafa afirmó que no se pueden definir los partidos antes de jugarlos: “Ya veremos como se da el resultado, pero yo siempre vengo con la idea de llegar lo más lejos".

“Hacer las cosas lo mejor que se pueda. Aceptando las derrotas y las victorias, esas son las cosas que m victorias, esas son las cosas que siempre me han ayudado”, concluyó.