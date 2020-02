'Chapo' Sánchez se inspira en Messi para mantener hambre viva

El “Chapo” Sánchez está próximo a cumplir 10 años con la camiseta de Chivas. Es el jugador activo con más tiempo en la institución. Pero mantiene viva el hambre de seguir buscando éxitos con la camiseta del Guadalajara. Ya formó parte de una dinastía ganadora con Matías Almeyda, pero quiere más. Y asegura que su inspiración es Lionel Messi, quien va siempre por más.

“A mí me falta el seguir cosechando triunfos acá, creo que no hay nada mejor que estar en Chivas, desde mi punto de vista. El jugador debe ser ambicioso donde esté y en Chivas he tratado de conseguir cosas, pero queda mucho camino por recorrer… eso espero”, explicó este martes el lateral derecho del Guadalajara.

“No me gusta hablar de ciclos. Messi en Barcelona, perdón la comparación, pero nunca he escuchado que diga que acabó su ciclo o que ya ganó lo que debía. El jugador con esa mentalidad es más productivo, trato de mantenerme bien para cosechar más cosas y disfrutar estar acá”, sentenció el futbolista de Chivas.

Las claves para durar tanto tiempo en el club las tiene claras. “Lo que hago todos los días que es trabajar, ser perseverante, nunca darme por vencido. Son cosas que trato de hacer a diario. Yo como vivo, juego. Es lo que trato de transmitir. Debe haber algo que me permite estar acá, aportarle al equipo y por eso sigo estando.

Busco seguir esa línea, mejorar todos los días en lo que sea necesario para continuar. Estoy muy agradecido con la institución y solo puedo corresponder a la confianza matándome todos los días”, aseveró.

“Por ahí en mi caso en algún tiempo hubo posibilidad de salir, pero soy feliz aquí. Disfruto venir todos los días, pasar este pasillo y llegar al vestidor. Me encanta estar en Chivas, soy un chiva de corazón y lo disfruto. Las circunstancias de cada jugador son diferentes, hay unos que sin querer se van y así es esto, así es el futbol. Doy gracias de poder estar acá, seguir defendiendo estos colores y tratado de dar lo mejor siempre”, aseveró el “Chapo” Sánchez.

No se siente ejemplo

El caso de Jesús Sánchez no es común, pues supo cambiar los abucheos de la afición de Chivas por aplausos. Hoy es un futbolista respetado. “Se siente bonito el apoyo de la gente, pero siempre he sido una persona muy ecuánime. No eres el más bueno cuando estás arriba, ni el peor cuando estás abajo. Me mantengo en una línea donde trato de ser moderado. Lo bueno endulza y te saca de la realidad. Yo me enfoco en lo que me toca y trato de disfrutar tanto momentos buenos como malos para seguir adelante, esos es lo único”, afirmó.

“No me considero un ejemplo, pero sí intento serlo porque soy padre de familia. Mi hija me ve, mi hijo empieza a crecer y trato de mantenerme en una línea, para tratar de ser yo mismo, pero sin perjudicar a nadie. No me considero ejemplo, pero sí me manejo en una línea donde pueda ser una persona integra”, finalizó el “Chapo” Sánchez.