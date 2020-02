Confirma Damm su salida de los felinos

Previo al duelo de Tigres en la Liga de Campeones de Concacaf, el jugador Jürgen Damm dio a conocer que no seguirá más con el equipo al finalizar el contrato en junio próximo.

“Le hice saber a la directiva que no renovaría. Ellos me ofrecieron renovar, mi tema no es económico, siempre dejé lo mejor de mí, uno siempre buscará donde tenga mayor actividad, me la dieron muchas ocasiones y no respondí cuando me dieron la confianza.

"No hay nada más que hablar, no voy a contestar a dónde o qué equipo porque sería una falta de respeto para la institución, pero creo que es lo mejor para mi futuro”, dijo el volante.

En la conferencia fue acompañado por el técnico Ricardo Ferretti, quien dijo no estar preocupado por la salida del jugador.

“La puerta para los grandes equipos es muy chiquita para entrar, pero es muy grande para salir. Si equis jugador ya no quiere estar con nosotros yo no tengo ningún problema”.

“Siempre he tratado de tener buena relación laboral y en lo ser humano con él o con cualquier jugador no ha sido la excepción. Creo que en el tiempo cuano él no podía jugar y tenia lesiones y lesiones, siempre se ha mantenido en un buen club".

"Aquí nadie se utiliza y se tira, aquí somos una institución que a veces apapachamos demasiado y en las dos instituciones de la ciudad”, dijo Ferretti.

Damm ha ido bajando su participación, al grado de que en el Clausura 2020 sólo ha jugado 45 minutos. Llegó a Tigres para el Apertura 2015.