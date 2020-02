Por esto Mister Chip dice que "Pep Guardiola es Dios en el Bernabéu"

View this post on Instagram

Madrid 2-6 Barça Madrid 0-2 Barça Madrid 1-1 Barça Madrid 0-2 Barça Madrid 2-2 Barça Madrid 1-3 Barça Madrid 1-2 Barça Madrid 1-0 Bayern Madrid 1-2 City 6 victorias, 2 empates y solo 1 derrota. Guardiola es DIOS en el Bernabéu. Eso es así.