Coronavirus le ‘quitaría’ el título de Premier League al Liverpool

El Liverpool vive una temporada de ensueño, pues a 11 jornadas para concluirla, se mantiene como líder solitario y, el título de la Premier League es inminente. Sin embargo, el coronavirus podría frenar el campeonato, el cual no consiguen desde hace 20 años.

De acuerdo a la información de Telegraph Sport, ante la severa epidemia del coronavirus, Inglaterra estaría analizando la posibilidad de suspender por dos meses todos los eventos deportivos, incluyendo los partidos locales e internacionales.

There is no guarantee Liverpool would be crowned Premier League champions if the season was curtailed by coronavirus | @ben_rumsby reportshttps://t.co/Lu7gvYcZ79

— Telegraph Football (@TeleFootball) February 28, 2020