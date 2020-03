Resultados de la jornada 8 de la Liga MX 2020: Así va el Clausura

View this post on Instagram

La cima 🔝 de la #TablaGeneral es para Cruz Azul seguido de América y León. ¿Aparece tu equipo en los 8⃣ primeros sitios? 1⃣ Cruz Azul 2⃣ Club América 3⃣ Club León 4⃣ FC Juárez 5⃣ Pumas 6⃣ Club Santos 7⃣ Queretaro F.C. 8⃣ Chivas #LigaBBVAMX ⚽ #SienteTuLiga