Noel Gallagher celebra con el Manchester City el título de la Copa de la Liga

Noel Gallagher, ex guitarrista del conjunto británico Oasis, es un gran seguidor del Manchester City, sin duda puede decirse que es el fan número uno de los Citizens.

Por eso no dudó en colarse al vestuario después de que el cuadro que dirige Pep Guardiola derrotara al Aston Villa 2-1 para llevarse la Capital One y en pleno festejo Benjamin Mendy, el lateral izquierdo francés de origen senegalés puso en su ipod el himno de la banda, Wonderwall, y tomó a Gallagher para que cantara en medio del vestuario junto con el resto del equipo.

El músico se dejó llevar por el francés que no ocultó su emoción por estar junto a él, y también por haberse llevado el trofeo.

Oasis estuvo activo de 1991 al 2009, cuando los hermanos Gallagher, Liam y Noel, tuvieron diferencias irreconciliables. El video de su sencillo Wonderwall, dado a conocer en 1995, tiene más de 351 millones de reproducciones. El duo de britpop siempre hizo evidente su afición por los "sky blues".

Coming to you live from Wembley Changing rooms @NoelGallagher ft @benmendy23 🤯😂

🔵 #ManCity pic.twitter.com/dAMolIapVw

— Manchester City (@ManCity) March 1, 2020