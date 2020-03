Madre de Cristiano Ronaldo se encuentra estable, el futbolista pide privacidad

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo dijo este martes que su madre, Dolores Aveiro, que está hospitalizada tras sufrir un accidente cerebrovascular, se encuentra "estable y recuperándose", y pidió privacidad para su familia.

"Gracias a todos por los mensajes de apoyo a mi madre. Está estable y recuperándose en el hospital. Mi familia y yo agradecemos al equipo médico que está cuidando de ella y pedimos amablemente privacidad en este momento", escribió en su perfil de Twitter.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020