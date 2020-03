‘Chivas no es favorito; si Atlas gana salva su temporada’: Alexis Vega

Marco Fabián es recordado por los aficionados de Chivas como uno de los futbolistas que más se lucía en el Clásico Tapatío. Sus goles ante Atlas fueron trascendentes. Pero ahora, el Guadalajara tiene un nuevo verdugo cuando se trata del duelo por el orgullo de la ciudad. Alexis Vega toma la estafeta, pues en apenas dos enfrentamientos ya marcó cuatro tantos.

“Mi hermano Marco Fabián desde que llegué fue el que me dijo que me encargaba al Atlas. Ahora me ha tocado la dicha de poderle marcar goles, un hat trick como él lo hizo y ahora a seguir por este camino. Sé que si me toca marcar en el Clásico lo voy a festejar a muerte, como si le toca a otro de mis compañeros, es por beneficio del equipo. A seguir por el mismo camino, espero marcar más goles”, explicó Alexis Vega este miércoles.

“He platicado con él (Marco Fabián), antes de que jugara mi primer Clásico Tapatío me mandó mensaje de buenos ánimos. Ahora que me tocó macarle un hat trick volví hablar con él y en Selección me lo volví a encontrar. Son las mismas pláticas de cómo se viven los Clásicos Tapatíos. Esta semana yo creo que no tarda en llegar un mensaje de él para seguir planeando el partido”, reveló.

“Desde que viví mi primer Clásico Tapatío, lo jugué con esos nervios porque no lo había vivido. Se me da la oportunidad de destaparme ahí porque no había hecho goles en los partidos anteriores. Se me da la oportunidad de marcar en el Clásico Tapatío un hat trick. Sé que puede quedar marcado para los aficionados, por ahí Marco Fabián que hizo un hat trick (en Liguilla), Luis García, quedaron marcados en la historia de Chivas y espero poder ser uno de ellos, seguirle marcado goles al Atlas. Buscamos goles, el delantero vive de momentos y hay que aprovecharlos”, agregó.

Ahora, sabe que es un futbolista que debe inspirar respeto a los Zorros, después de sus actuaciones en dos Clásicos. “No me gustaría decirte que son mis clientes, pero he metido cuatro goles, estoy muy contento con eso, gracias al apoyo de todos mis compañeros y espero seguirles marcando más. Me enfoco en lo mío y si ellos me quieren odiar, que me odien”, señaló.

“No soy canterano de Chivas pero ya sé lo que se siente jugar un Clásico Tapatío y lo que representa. La verdad en todos los partidos quiero marcar, pero estos son duelos muy importantes, de los que no podemos perder. Uno siempre quiere marcar, si se me da la oportunidad, yo creo que ahora sí me van empezar a odiar más”, sentenció Alexis Vega.

Sin favoritismo

La tabla del Torneo Clausura 2020 habla de una marcada desigualdad. Chivas es octavo de la tabla y está en zona de calificación con 12 puntos, mientras que Atlas es penúltimo del certamen, con apenas seis unidades. Alexis Vega asegura que eso hace peligrosos a los Zorros, que buscarán “salvar” su temporada con el Clásico y no considera al Rebaño Sagrado como favorito.

“Me tocó a mí marcarle al Atlas los cuatro goles y espero seguirle metiendo goles. El fin de semana nos espera un partido muy complicado porque ellos también quieren ganar. Y bueno, yo sé que si nos ganan creo que salvan su temporada ellos”, señaló.

“Creo que en ningún partido vamos como favoritos, creo que el escudo no gana partidos. Estamos conscientes de todo lo que nos estamos jugando, estamos en puestos de Liguilla y queremos seguir en esos puestos. Si queremos seguir así, tenemos que sacar los tres puntos y después pelear cada partido para cumplir nuestro primero objetivo que es llegar a la Liguilla, después pelear el título”, concluyó.

