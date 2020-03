Leyenda de baloncesto: "en el Día de la Mujer somos muy hipócritas"

El próximo 8 de marzo se celebrará el Día Internacional de la Mujer y, sobre ese tema, la leyenda del baloncesto español, Amaya Valdemoro habló. Fiel a su costumbre, las declaraciones que emitió causaron polémica, pues aseguro que en esa fecha hay mucha hipocresía feminista.

"Esta semana somos muy hipócritas, porque luego el resto del año se nos olvida. Por ejemplo, me pone nerviosísima que esta semana mi teléfono no para de sonar. Sinceramente, he dejado de ir a mesas redondas de estos días. Se pueden hacer muchas cosas más durante el año, no sólo el 8 de marzo", señaló a Betfair la ex jugadora.

Considerada la mejor basquetbolista española de todos los tiempos, Valdemoro también habló de la importancia que tienen los medios de comunicación en este tema, aunque considera que ha habido un gran avance.

"Estamos en la línea adecuada, pero los medios de comunicación deberían apostar más por la mujer, que las empresas que patrocinan no vayan a lo fácil, sino que arriesguen. Que busquen caras nuevas dentro del deporte femenino para romper estereotipos".

Añadiendo: "Deberían empezar a buscar por el valor de estas mujeres y no por lo que aparentan, no por parecer modelos".

Asimismo, la leyenda de 43 años de edad, aseguró que la mujer tiene que esforzarse por volverse protagonista, pues en el deporte se valora más los logros varoniles. "Nosotras tenemos que quedar primeras para ser noticias. Al contrario que en otros apartados de la sociedad, nosotras hemos empezado a recibir ayuda económica cuando se consiguen resultados y, no al revés".