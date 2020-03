Directiva del Atlas no garantiza la continuidad de Puente

El técnico Rafael Puente tiene ya el récord individual de más derrotas consecutivas en la historia de los torneos cortos. Suma 11 descalabros al hilo, siete con Querétaro y cuatro desde que llegó al Atlas. Por eso, la paciencia parece haberse terminado y si pierde el Clásico Tapatío del sábado, podría ser despedido. La directiva rojinegra no garantiza su continuidad.

“El objetivo nuestro es salir de esta mala situación en el clásico, tengo mucha confianza en que así lo vamos a hacer y que el partir de hoy podamos estar hablando de otras cosas con ustedes. Rafael es el técnico del Atlas y espero el lunes podamos estar muy contentos celebrando un triunfo ante el rival”, explicó este jueves Pedro Portilla, presidente del club.

“Desde luego que en el grupo somos creyentes de los procesos, del trabajo, de poder dar el tiempo necesario a cada proyecto. Sí es la manera en que nos gusta trabajar, no creemos en superhéroes, que una persona por más que tenga el puesto más importante a nivel deportivo, que es el de director técnico, pueda cambiar las cosas solo. Esto es un trabajo de equipo, de proceso, de proyecto y así esperamos terminar este torneo”, agregó.

Ve cosas positivas en la gestión de Puente, pero eso no es garantía de que pueda quedarse en caso de sufrir una derrota más el sábado ante Chivas. “Me ha gustado la forma en que Rafa ha enfrentado esta adversidad, me ha gustado el trabajo de semana de Rafa Puente, me ha gustado el equipo en algunos partidos, en algunos medios tiempos de partidos. Nos falta esa consistencia para cerrar los partidos con un triunfo”, detalló el presidente del Atlas.

“Desde luego que no es el único involucrado (Puente) estamos involucrados todos. Ha habido algunos casos en lo individual que no se ha podido otorgar lo que esperábamos de ellos. Desde luego está involucrado el cuerpo técnico, la directiva, yo soy el máximo responsable de esta operación de Atlas. Todos somos responsables, hay un análisis de lo que ha salido mal, normalmente esos análisis los hacemos de conocimiento público a final de torneo”, finalizó Pedro Portilla.

El presidente del Atlas estuvo este jueves con el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, además de Mariano Varela, coordinador deportivo de Chivas. En la reunión se anunció el operativo de seguridad del Clásico Tapatío, en el que participarán 1,703 elementos provenientes de distintas corporaciones, quienes cuidarán a los asistentes al Estadio Jalisco.

