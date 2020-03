¡Encuentro mágico! Eden Hazard visita a Luka Doncic

El belga Eden Hazard ya se encuentra en Dallas para ser intervenido de su tobillo derecho y antes de someterse a la cirugía visitó a la estrella de baloncesto Luka Doncic, exjugador madridista y fiel seguidor del Real Madrid, aprovechando su partido ante los Pelicans.

Hazard presenció el encuentro de la NBA en el que los Dallas Mavericks de Doncic derrotaron en la prórroga a los New Orleans Pelicans, con actuación estelar del exmadridista que firmó un triple doble con 30 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias.

.@luka7doncic 🤝 @hazardeden10 ⚽️

Plus a surprise guest crashes at the end 🤣#MFFL pic.twitter.com/Ui1vo2BXjE

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 5, 2020