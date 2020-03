“Ponen a Chivas favorito por su inversión”: Javier Correa

Este sábado, la ciudad de Guadalajara se dividirá para disputar la batalla por el honor. Atlas y Chivas se enfrentarán a las 21:00 horas en el Estadio Jalisco. Será un Clásico Tapatío en el que los protagonistas llegan en circunstancias muy distintas. Los Zorros cargan con cuatro derrotas consecutivas a cuestas, pero confían en sus propias posibilidades.

Para muchos, el Atlas parte como víctima para este duelo de la novena fecha del Torneo Clausura 2020. Pero el atacante rojinegro, Javier Correa, asegura que es la prensa quien pone a Chivas como favorito y lo hace únicamente por la fuerte inversión que realizó en refuerzos.

“Pueden poner favorito, después hay que ver cómo se da el resultado del partido. Son situaciones que obviamente tienen que vender ustedes, tienen que hacer notas. Obviamente van a poner favoritos a ellos por todo lo que invirtieron y todas esas cosas, pero nosotros tenemos nuestras armas, nuestras cosas. Después, el partido puede salir favorable, no sabemos todavía”, explicó.

Enseguida, revela cómo debe jugar para revertir esos pronósticos que ponen a Chivas como favorito. “Con mucha entrega, mucho sacrificio, con mucha pasión, verse representado por los que están en la tribuna que se morirían por jugarlo. Somos privilegiados, somos tipos que vamos a vivir algo que creo que todos ustedes han soñado desde chicos jugarlo, porque son de la ciudad y somos nosotros los que vamos a tener esa oportunidad. Tenemos que dar lo máximo de cada uno”, añadió el argentino.

“Estamos unidos, estamos convencidos que podemos revertir la situación. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo sacar esto adelante. Somos los que manejamos la situación y los únicos que le pueden dar vuelta. Estamos convencidos, unidos y convencidos de darle vuelta rápido”, sentenció Javier Correa.

Hay ya el rumor de que el técnico Rafael Puente sería despedido si sufre una quinta derrota consecutiva. Javier Correa pide respaldarlo para que las cosas se tranquilicen. “Con las ganas, la disposición, él tiene que verse reflejado en el esfuerzo que le damos en la cancha, en correr, meter y eso lo hará sentir bien de que por lo menos se tiran de cabeza”, señala el atacante del Atlas.

Por último, le quita importancia a lo dicho por Alexis Vega, quien aseguró que los Zorros “salvan su torneo” si derrotan al Guadalajara. “No escuché, no lo vi, no veo tele. Me lo estás diciendo vos. Eso pasa y qué le vas hacer, cada uno se maneja como quiere. Mentalmente tenemos que estar fuertes como estamos, unidos como estamos”, finalizó.

