VIDEO: Temblor sorprende a comentaristas en plano partido

Un momento complicado el que se vivió en la transmisión de un partido de futbol en Costa Rica, porque los comentaristas se percataron que estaba temblando y siguieron con el duelo sin dejar de lado los movimientos extraños que se producían en las cámaras.

Para la cadena TD+ no fue una noche cualquiera y es que se suscitó un sismo de 5.2 grados el viernes en Costa Rica desatando la preocupación de los narradores, pues uno de ellos preguntaba con angustia a su compañero: "¿No me diga?,¿No me diga?,¿No me diga?".

Mientras su compañero seguía hablando, las futbolistas en la cancha continuaron jugando sin percatarse de los hechos. Afortunadamente para los ticos no pasó a mayores.

