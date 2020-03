Medallistas panamericanas celebran la unión de las mujeres

Hoy es un día especial. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y, en medio de situaciones complicadas, algunas deportistas mexicanas han mostrado su apoyo hacia el movimiento feminista que, más allá de celebrar, se unirá al llamado #UnDíaSinNosotras.

En entrevista con Publisport, Dulce Figueroa, jugadora de frontón; Teresa Alonso, integrante de la Selección mexicana de nado sincronizado y la judoca Luz Olvera –las tres medallistas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019– coincidieron en que es momento de alzar la voz a favor de la mujer.

Te puede interesar: Katy Perry muestra públicamente su embarazo en evento deportivo

Además mostraron su respaldo al movimiento feminista, ya que consideran que si realizan distintos tipos de marchas, es porque algo no está funcionando, por lo que tienen derecho a manifestarse, sobre todo porque no es un tema del gobierno actual, sino algo que viene de años atrás, considera Dulce Figueroa.

En el caso de Teresa Alonso, pide respeto sin importar el género, pues fue violentada por una mujer, que es su entrenadora Adriana Loftus. Mientras que Luz Olvera ve el tema desde otra perspectiva: como madre, pues le ha inculcado el respeto a su hijo, no sólo hacia las mujeres, sino con todas las personas.

DULCE FIGUEROA

1- ¿Has sufrido algún acto de discriminación o agresión por ser mujer?

He sufrido discriminación en mi 1 Luz olvera Judoca Sí. Durante la preparatoria, cuando 1 Teresa Alonso Nadadora Sí, sufrí discriminación dentro de deporte, que es el frontón, por el simple hecho de ser mujer. Muchas veces me han negado la oportunidad de participar en juegos de preparación en el club, en unidades deportivas.

2- ¿Qué opinión tienes sobre las marchas contra la violencia de género?

Nunca he estado en contra de las marchas por ningún motivo. Llega un momento en donde las personas más afectadas se cansan de esperar y no ver nada resuelto.

3- ¿Participarás en el paro nacional de mujeres?

Sí, pienso participar en este movimiento que se me hace algo muy bueno. Me da mucha tristeza que muchos partidos políticos se estén colgando de él, porque al final no es gracias a ellos.

4- ¿Cuál es tu comentario, mensaje o reclamo para el gobierno actual por los feminicidios en México?

No es una cosa de este gobierno. Es un problema que se viene acarreando desde hace muchos años atrás, es la construcción de una sociedad en donde las mujeres no tenemos lugar.

LUZ OLVERA

1- ¿Has sufrido algún acto de discriminación o agresión por ser mujer?

Sí, durante la preparatoria, cuando cambié de escuela, dos chicos que iban en mi salón me molestaban mucho por el hecho de que practicaba judo y decían que me sentía mucho.

2- ¿Qué opinión tienes sobre las marchas contra la violencia de género?

Estoy de acuerdo mientras sean de una forma pacífica, pues es una for- ma de hacerse notar aún más, y que el gobierno vea realmente todo lo que ocurre en nuestro país y hagan consciencia.

3- ¿Participarás en el paro nacional de mujeres?

Me hubiera gustado participar, pero me encuentro en Madrid entrenando en este momento. Pero creo que todo esto parte de la educación en casa, tenemos que hacer ver a nuestros hijos lo que es el respeto hacia todos.

4- ¿Cuál es tu comentario, mensaje o reclamo para el gobierno actual por los feminicidios en México?

Que no se hagan lo ciegos ante esta situación, es frustrante todo lo que vive una mujer y lo que tiene que pasar, ya basta que tengamos que salir con inseguridad a cualquier parte.

TERESA ALONSO

1- ¿Has sufrido algún acto de discriminación o agresión por ser mujer?

Sí, sufrí discriminación dentro de mi mi deporte, aunque por parte de una mujer.

2- ¿Qué opinión tienes sobre las marchas contra la violencia de género?

La verdad es que las apoyo, porque ya es hora de alzar la voz. Ya es hora de que no nos traguemos toda la violencia que nos están haciendo, que nos vean como algo inferior.

3- ¿Participarás en el paro nacional de mujeres?

Estamos planeando hacer algo similar, porque fuimos violentadas por una mujer.

4- ¿Cuál es tu comentario, mensaje o reclamo para el gobierno actual por los feminicidios en México?

Que no basta. Debemos hacer un cambio. Que no se hagan los ciegos. Saben lo que pasa y lo que ha pasado. Nos deben escuchar para que las próximas generaciones no vivan esto.